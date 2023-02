Die wenig unbürokratische Visavergabe an Erdbebenopfer mit Verwandten in Deutschland

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei, Syrien, Kurdistan, Rojava wird jetzt mit über 42.000 angegeben. Sie wird weiter steigen. Aufgrund der dramatischen Lage hatte Innenminiserin Nancy Faser angekündigt schnell Visa an Betroffene mit Verwandten in Deutschland vergeben zu wollen, damit diese zu den hier lebenden Verwandten reisen können. Unbürokratisch solle es ablaufen. Also doch mal ein Beispiel für eine menschliche Migrationspolitik von der Bundesregierung? Über die Frage, ob die angekündigte Hilfe wirklich so unbürokratisch von statten geht, haben wir mit Tareq Alaows, dem flüchtlingspolitischen Sprecher von PRO ASYL gesprochen.