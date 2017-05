Donald Trump und die NATO-Tagung in Brüssel

Theaterdonner oben, unten ruhig. Dissonanz wenige bis keine. Donald Trump ein Segen für die NATO? Wer will das wissen. Und was heißt jetzt Segen? Am 25. Mai 2017 fand in Brüssel eine „Tagung“ der NATO-Staats- und Regierungschefs statt, auf der trotz – zumindest vordergründig – heftiger Streitigkeiten zwischen den EU-Mitgliedern und den USA weit reichende Entscheidungen getroffen wurden. Tagung kein Gipfeltreffen, weil Donald Trump nur kurz da war, aber alles dominierte.

Jürgen Wagner IMI Tübingen (Informationsstelle Militarisierung Tübingen) im Gespräch mit RDL.