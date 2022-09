Drohende Abschiebung von Herrn K. nach Sri Lanka

Herr K. aus Sri Lanka, der seit fast sieben Jahren in Deutschland lebt, droht akut die Abschiebung. Trotz seiner Arbeit in Vollzeit und seiner Straffreiheit ist er im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert und soll am Donnerstag, den 15.9.2022, abgeschoben werden.

Die drohende Abschiebung reiht sich ein in eine Entwicklung, in der die Landesregierung von Baden-Württemberg Menschen abschiebt, die mit dem von der Bundesregierung geplanten Chancen-Aufenthaltsgesetz eine langfristige Bleibeperspektive erhalten könnten. Das ist jedoch noch nicht in Kraft und muss vom Bundestag noch diskutiert und beschlossen werden.

Mit dem Gesetz sollen geflüchtete Menschen ein einjähriges Aufenthaltsrecht auf Probe erhalten und damit die Möglichkeit, ein langfristiges Bleiberecht in Deutschland zu bekommen.

Wir haben über die drohende Abschiebung von Herr K. sowie über das Chancen-Aufenthaltgesetz mit Maren Schulz vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg gesprochen.