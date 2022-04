Ukraine-Solidarität- Demonstration- Reportage. Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft  gemeinsam  mit der oppositionellen russischsprachigen Initiative Engagiertes Freiburg 

DEMONSTRATION AM SONNTAG, 24.4. IN SOLIDARITÄT MIT DER UKRAINE: Eine Reportage.

Die Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft und russischsprachige Initiative Engagiertes Freiburg haben gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Freiburg am Sonntag, 24 April, ab 15:00 Uhr eine Demonstration am Platz der Alten Synagoge in Freiburg organisiert.

Das Datum, 24. April, ist nicht zufällig gewählt. Vor genau 2 Monaten, am 24. Februar 2022, fiel die russische Armee in die souveräne Ukraine ein, begann einen Invasionskrieg und die Bombardierung friedlicher ukrainischer Städte. Seit 60 Tagen müssen ukrainische Bürger, die in ihrem Land nicht mehr sicher leben können, ihre Häuser verlassen und sich von ihren Angehörigen verabschieden.

Nicht nur mit Spenden wird den Menschen in der Ukraine geholfen. Wir appellieren an die Politiker, die Ukraine mit mehr Entschlossenheit und Mut zu unterstützen. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger Freiburgs, die diesem unmenschlichen Krieg und dem Tod von Zivilisten gegenüber nicht gleichgültig sind, ein an unserer Kundgebung teilzunehmen, unabhängig von ihrer Nationalität. Nächste Demonstration ist voraussichtlich am 8.05. am Platz der Alten Synagoge um 18:00 Uhr.

Mehr Info: Facebook "engagiertes Freiburg"