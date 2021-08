Eco Rebelde vom 8. August 2021

Wir hatte gehofft in der August-Ausgabe jede Menge Aktuelles erzählen zu können. Sollte doch die Deligation mit 177 compas aus Mexiko Mitte Juli in Europa eintreffen. Leider gibt es noch immer Probleme mit Pässen und Eu-Einreisebestimmungen. Aber die Rebellion mach vor Grenzen nicht halt, die Invasion hat längst begonnen und wird derzeit dezentral gelebt. Wir berichten also über die Schwierigkeiten nach Europa zu gelangen, über die im August gestartete Consulta ("Volksbefragung") des mexikanischen Staates und wie die Zapatistas dazu stehen, sowie von gelanten Aktionen und festen Terminen, zu denen die Zapatistas eingeladen sind, die aber auch ohne ihre Ankunft stattfinden werden.