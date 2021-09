Eco Rebelde Sendung vom 12.09.2021

Endlich ist es den über 160 compañeroas der Zapatistas, des CNI und der Frente popular gelungen, die bürokratischen und rassistischen Hürden zu überwinden: Am 14.09.2021 kommen die Deligationen in Wien an. Klar, dass wir heute darüber berichten. Wir schauen aber nicht nur nach Wien, sondern zurück nach Basel, wo die erste zapatistische Deligation 421 zum feminsitischen Prozess anreiste, gehen mit Euch auf das Klimawende-Camp anlässlich der Proteste gegen die IAA in München an diesem Wochenende und unterhalten uns über Fussball, genauer über die zapatistische Frauenfussball-Crew Ixchel Ramona, die in den nächsten 3 Monaten gegen FC St.Pauli Frauen* Allstars antreten wird. Im 2. Teil der Sendung nemen wir euch mit nach Mexiko und Chile. Wir berichten über Repression gegen den CNI – den Indigenen Rat Mexikos, die brutale Realität mittelamerikanischer Migrant*innen an der Südgrenze Mexikos und erinnern an die Getöteten, Gefolterten, gewaltsam Verschundengelassenen im Zuge des faschistischen Putsches in Chile am 11.09.1973. Ein Aktivistin spricht über die noch heute sich fortsetzende Straflosigkeit, die Ungerechtigkeit sowie die Erinnerungskultur in Chile, fast 50 Jahre nach dem Militärputsch gegen die sozialistische Regierung Salvador Allendes.

Mehr Infos zu den Zapatistas und zur Reise:

https://www.zapalotta.org (Infos und Termine in Wien!)

www.ya-basta-netz.org

http://girazapatista-stpauli.de (Infos und Termine Fussballturnier Hamburg)

www.chiapas.eu

Spendenkonto Rundreise

Zwischenzeit e.V.

IBAN: DE91 4306 0967 0033 5767 00

BIC: GENODEM1GLS

GLS Gemeinschaftsbank

Stichwort: »Spende Delegation Zapatistas«

Proteste und Solidarität in Chile:

https://amerika21.de/dokument/252994/solidaritaet-mit-verlorenen-augen-chile