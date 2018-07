Ehemaliger Trump- Chefstratege will EU- Wahl beeinflussen

Der frühere Chefstratege von Donald Trump, Steve Bannon, will mit einer eigens dafür eingerichteten Stiftung Einfluss auf die EU- Wahl im kommenden Jahr nehmen. Seine Organisation, „Die Bewegung“, soll ihren Hauptsitz in Brüssel haben und europäische Rechtspopulisten im Wahlkampf unterstützen. Konkret will Bannon rechtspopulistischen Parteien, die über wenig Mittel verfügen, mit Umfragen, Analysen und Beratung zur Seite stehen. Hierfür ermutigt habe ihn besonders das zustande gekommene Rechtsbündnis aus der rechtsnationalen Lega und der populistischen Fünf- Sterne- Bewegung in Italien, sagte er dem US-Nachrichtenportal „The Daily Beast“.

Bannon gilt als Ultranationalist und war 2016 drei Monate vor den US- Wahlen zu Trumps Wahlkampfleiter ernannt worden. Er prägte die nationalistische und populistische Wahlkampagne Trumps und war dadurch maßgeblich an dem späteren Wahlerfolg des jetzigen US- Präsidenten beteiligt. Nach Trumps Amtsantritt wurde er Chefstratege im Weißen Haus, wurde aber nach kurzer Zeit entlassen.