Auf dem Straßenfest zum 1. Mai am Stühlinger Kirchplatz haben wir mit Sebastian, Fabian und Paul gesprochen. Sie arbeiten im Cinemax und Freiburg und streiken gemeinsam mit ihren Kolleg*innen in ganz Deutschland für höhere Löhne. Organisiert sind die Streikenden in der Gewerkschaft Verdi.

Sie erzählen unter anderem, wie die Geschäftszentrale in Hamburg mit wütenden Aushängen reagiert und was die Kinobesucher*innen denn so vom Streik halten.