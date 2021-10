Eiliges Projektentwickler Feed Up im Neunlinden Carree

(kmm) Es war eine für den Freiburger Gemeinderat einmal wieder typische Sitzung, die der BAU-Ausschuß am 13. Oktober 21 hinlegte. Binnen 20 Minuten war das Begehren des Projektentwickler Duos LarsBargmann/Frank Böttinger mit einem Aufstellungsbeschluss im beschleunigten Verfahren durchgewunken und dann die ganze öffentliche Sitzung abgewickelt!

Als Neunlinden Projekt GmBH betreiben Bargmann/Bottinger diese als Planwerk Freiburg GmbH firmierenden Resteverwerter als Schnellboot die Quartiersgentrifizierung durch Abriss-Ersatz der gegenwärtigen Gewerbenutzung (u.a. Metall Burgert ) auf den Gebiet in der Neunlindenstr. 8 und 10. Und zwar durch einen natürlich "hoch"entwickeltes Wohn-Geschäftshauskomplex . Der umfasst u.a. mit einer im 1 OG geplantem DaySpa für wellness auf 1500 qm plus 3 Wohnstockwerken nur beste Qualität.

Hinzu soll der Abriss der Gebäude an der Kaiserstuhlstr.10-14 kommen. Hier soll ein Pflegeheim - mit Haupt-Friedhofsblick - mit 75 Plätzen plus betreutes Wohnen in 45 Wohnungen entstehen.

Die Gemeinderäte waren nahezu völlig diskussionsunwillig. Allenfalls das als Bonbon-Chip hingehaltene Preisgericht für den im Investoren Jargon ausgelobten Wettbewerb "Entwicklungsgebiet Neunlindenpark". Da haben auch schon sechs der eingeladenen acht Architekturbüros zugesagt.



Nur der Bürgervereinsvertreter wagte das Freiraum 0:25 und Stellplatzkonzept der Schnelle-Euro-Projektentwickler leicht in Frage zu stellen.

Da die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit im beschleunigten Verfahren nach § 13a BBauG eh eingeschränkt sind und den Planungsbegünstigen angesichts des Umgreifs des die alten (2005/ 1994) Bebauungspläne ablösenden Bebauungsplan auch die Grundeigentümer Stiftungsverwaltung und FSB mit neuen Baurechten profitieren, resultiert dieses Durchwinken in einer peinliche Performance der gewählten Räte. Statt Dementi unterstrich die Nachfrage des Stadtrat Moos dies leider auch nur.1:03

Die entscheidenden Fragen Freiburger Stadtentwicklung finden auch weiterhin und ohnehin hinter dicht geschlossenen Türen statt.

Das Gebiet Kleineschholz z.B inklusive dessen Energiekonzept fand unter Ausschluss der allgemeinen Öffentlichkeit im Geklüngel mit Bürgervereinen, Architektenkammern und Denkmals- und Naturschutz im nichtöffentlichen Teil der Sitzung statt. Sie werden später dann - wenn überhaupt - einmal mit allen Vorentscheidungen - in einer Gemeinderatssitzung publiziert. Wenn diskutiert, dann aber garantiert mit Schaudebatten inklusive.

Der OB Martin Horn, die Fraktionen von JUPI und ESfA sollten endlich einmal öffentlich darlegen, weshalb Sie im Gegensatz zu Ihren Schwüren in den Wahlkämpfen 2018/2019 das Transparenz Prinzip derart mit Füssen treten!