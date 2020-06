Straßentheater gibt es auch in Freiburg an jeder Ecke: Musiker, Clowns, kleine Performances. Und trotzdem ist die Kunstform hier und in Deutschland allgemein nicht besonders bekannt. Das sagt Shiva Grings, der als Künstler schon auf der halben Welt unterwegs war und die letzten zwei Jahre in Freiburg das EasyStreetFestival mitorganisiert hat. Das musste dieses Jahr Corona-bedingt zwar ausfallen, dafür ist gerade sein Buch "This Is What We Do for a Living" erschienen.