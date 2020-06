Fokus Südwest 11.06.2020

Beiträge:

# Straßentheater was für ein Theater

Straßentheater gibt es auch in Freiburg an jeder Ecke: Musiker, Clowns, kleine Performances. Und trotzdem ist die Kunstform hier und in Deutschland allgemein nicht besonders bekannt. Das sagt Shiva Grings, der als Künstler schon auf der halben Welt unterwegs war und die letzten zwei Jahre in Freiburg das EasyStreetFestival mitorganisiert hat.



# Ein trokener Beitrag für ein robustes Trockenlager für die AKW-Hinterlassenschaften

Drei Freiburger Initiativen fordern robustes Trockenlager nach der Schließung des AKW Fessenheim | Auch zwei BIs am Standort Biblis und BUND Hessen mit entsprechender Forderung

IPPNW Freiburg, Fukushima nie vergessen e.V. und die Anti-Atom-Gruppe Freiburg stellen sich hinter die Forderung einer binationalen neunköpfigen Arbeitsgruppe nach einem robusten, nach neuestem Stand der Technik ausgelegten Trockenlager am Standort des AKW Fessenheim. Am Freitag, 22. Mai 2020, wurde zudem bundesweit bekannt, daß zwei Bürgerinitiativen am Standort Biblis sowie der BUND Hessen ein robustes Trockenlager auf dem Gelände des 2011 stillgelegten AKW Biblis fordern.

# Die Gäubahnstrecke in Stuttgart ein zweiter Enpass

Neben S21 gibts da in Stuttgart noch die Baustelle Steckenführung Gäubahn.



# Mit ferngesteuertem Klavier zur Prüfung

In Freiburg lies die Hochschule für Musik zum ersten Mal ausländische Studienbewerber mit Hilfe eines ferngesteuerten Klaviers prüfen. Drei Kandidaten aus China und Japan benutzen über das Internet ein sogenanntes Disklavier. Die Übertragung funktionierte weitgehend problemlos. Disklaviere werden in Lehre und Forschung von der Hochschule bereits seit 15 Jahren eingesetzt. Bei einer Bewerbung jedoch nun zum ersten Mal.

# Grenzzaun aus Konstanz wird Geschichte

Ein provisorischer Grenzzaun trennte mehrere Wochen lang die Nachbarstädte Konstanz/ Deutschland und Kreuzlingen / Schweiz. Nun wird er abgebaut. Nach der schweizer Grenzschließung (wegen Corona) wurde der Zaun von deutscher Seite aufgerichtet.

Ab den 15. Juni sind die Grenzen auch wieder wirklich offen.