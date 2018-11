Ein Grund zum Feiern!

Am 12. November vor 100 Jahren erhielten Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Bei den ersten Wahlen in der neuen, noch nicht verfassten, Weimarer Republik im Januar 1919 konnten sie dann das erste Mal wählen und sich wählen lassen. Nach jahrzehntelangen Kampagnen und Kämpfen kam mit der Novemberrevolution der günstige Augenblick, der zuvor im Kaiserreich auf sich hatte warten lassen.

Aus diesem Anlass feiert die Feministische Geschichtswerkstatt an diesem Montag mit dem Film "Die Suffragette" von 1913, Musik, Tanz und Essen. Radio Dreyeckland sprach mit Birgit von der FemWerkstatt.