Ein Hintergrundgespräch über die aktuelle Lage der Textilarbeiter*innen in Bangladesh.

Im September veranstaltete die Freie Arbeiter*innen Union – kurz FAU – auch in Freiburg unter dem Hashtag „UnitedAgainstTheDragon“ mehrere Demonstrationen, um Aufmerksamkeit für die aktuelle Lage vieler Textilarbeiter*innen in Bangladesh zu schaffen und sich solidarisch zu zeigen. Im Besonderen richtete sich der Protest an die Firma Dragon Sweater, die zu Anfang des Jahres in ihrer Fabrik in Dhaka mehreren Textilarbeiter*innen ohne Abfindung oder Auszahlung der noch ausstehenden Löhne gekündigt hatte. Bis heute dauert der Protest dieser Beschäftigten dagegen an, die Firma Dragon Sweater verweigert allerdings jegliche Auszahlungen und tritt das Recht der Arbeiter*innen, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren, mit Füßen.

Maximilian Henning arbeitet unter anderen an diesem Konflikt für das Heidelberger Institut für Konfliktforschung und war selbst bei den Demonstrationen der FAU in Freiburg dabei. Im Interview sprechen wir mit ihm über die Hintergründe dieser Demonstrationen und die geplanten Aktionstage der FAU am Black Friday.