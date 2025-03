FAU-Protest bei H&M und New Yorker zum 8. März

In Solidarität mit Textilarbeiter*innen in Myanmar rief die Basisgewerkschaft FAU zum Protest an den Filialen der Kleiderketten H&M und New Yorker am 8. März in Freiburg auf (RDL berichtete). Am feministischen Kampftag ging es unter anderem um erträgliche Arbeitsbedingungen für die Arbeiter*innen während der Schwangerschaft oder Menstruation. Die FAU unterstützt damit die Forderungen der Gewerkschaft FGWM in Myanmar.

Wir haben den Protest vor der H&M-Filiale in der Kaiser-Joseph-Straße beobachtet und die dortige Rede dokumentiert. Davor sind Stimmen einiger Menschen zu hören, die gerade aus dem Kleidergeschäft herauskamen. FAU-Aktivist*innen verteilten vor dem Laden Flyer an Kund*innen und Passant*innen, von denen sich durchaus einige am Thema interessiert zeigten.