Am 8. März, dem internationalen feministischen Kampftag, gibt es in Freiburg auch eine Aktion der Basisgewerkschaft FAU. In Solidarität mit Textilarbeiter*innen in Myanmar sollen Protestaktionen vor H&M und New Yorker stattfinden. Unter dem Motto „feministische Solidarität entlang der Lieferkette - Menstruationsprodukte für alle, die sie brauchen“ sollen die Forderungen der Gewerkschaft FGWM aus Myanmar an die Ladenchef*innen überreicht werden. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Grethergelände; dann gehts zu den Filialen in der Kaiser-Josef-Straße. Wir haben mit Jani von der FAU Freiburg gesprochen.