Solidarität mit den Dragon Sweater ArbeiterInnen in Bangladesch

Sa. 12.09. 16 Uhr: Kundgebung vor Freiburger Lidl in der Konrad-Goldmann-Straße

Seit einiger Zeit gibt es international Solidaritätsaktionen für die ArbeietrInnen bei Dragon Sweater. In der Dragon Sweater Fabrik in Dhaka in Bangladesch werden von den Arbeiter*innen z.B. Kleidung für New Yorker, Walmart und Lidl genäht. Im März wurde die Mehrheit der 6000 Textilarbeiter*innen in der Fabrik ohne Abfindung und ohne Auszahlung der ausstehenden Löhne und Gelder gekündigt. 90 % der Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert. Bereits in der Vergangenheit sollen Löhne nicht gezahlt worden sein. Die Arbeit der Gewerkschaft sei behindert worden. Schon im Juli fand in Freiburg eine Solidaritätsaktion statt. 30 Menschen protestierten vor New Yorker. Am Samstag um 16 Uhr findet vor dem Lidl nahe der Basler Straße eine weitere Protestaktion der FAU statt. Über die Aktionen gegen Dragon Sweater haben wir mit Mo von der Fau Hamburg gesprochen. Er engagiert sich in der internationalen Solidaritätsarbeit für die Dragon Sweater ArbeiterInnen.