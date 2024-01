Am 17. Januar jährte sich der Räumungstag von Lützerath. Lützerath war ein in Nordrhein-Westfahlen besetztes Dorf, unter dem 280 Millionen Tonnen Kohle lagen. RWE verdient mit dieser Kohle große Mengen an Geld und hatte daher ein großes Interesse an der Räumung Lützeraths. Wir geben euch einen kurzen Rückblick auf Lützerath, die Räumung und darauf wie es mit der Kohle jetzt weiter geht.