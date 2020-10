Ein Kessel Pinkes 2020

Wir hatten in den letzten Monaten und Jahren schon einige illustre Gäste. Heute gibt es wieder ein Potpourri an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen. Freut Euch auf Axel Ranisch, Tommy Herzsprung und Jimmy Herz, Ralph Morgenstern, Mieze Katz von MiA und Michael von der Heide. Abgemischt wird das Ganze mit der passenden Musik. . Und es gibt was zu gewinnen. Wir verlosen insgesamt 4 Tickets für die Interaktive Streaming Sause „LIMBO - Die Show“ von MiA . . Im Studio: Alex und Dieter