Am Montag 24. April war unser Überlastungstag. Die Bevölkerung in Deutschland hat die gesamte Menge an natürlichen Ressourcen verbraucht, die ihr rechnerisch in diesem Jahr zur Verfügung stünde. Unser aktueller Ressourcenverbrauch geht zulasten künftiger Generationen. Unsere Kinder müssen mit den Folgen der Übernutzung leben.

Global Footprint Network berechnete die einzelnen Erdüberlastungstage von Staaten.

RDL sprach mit Stefan Küper von Germanwatch.

www.germanwatch.org

http://data.footprintnetwork.org/