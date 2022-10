Ein sicherer Drogenkonsumraum für Freiburg

Die offene Drogenszene ist für die Konsument*innen durch fehlende Hygiene, Kriminalisierung und Wetterabhängigkeit ein gefährlicher Ort. Oft sindn Menschen alternativlos auf diese Räume angewiesen und erfahren dadurch Stigmatisierung.

Drogenkonsumräume sollen durch ein Aussetzen der Kontrollen, durch Beratungsangebote und sauberes Konsumbesteck die Bedingungen für Konsument*innen verbessern. Da es in Baden-Württemberg Landesgesetze gibt, die diesen an eine Einbwohner*innenzahl der Kommune festmacht, gibt es bisher noch keinen solchen Raum in Freiburg.

Radio Dreyeckland sprach mit dem Stadtrat Hannes Wagner von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen über eine mögliche Ausnahme für Freiburg und inwiefern die AWO das Konzept unterstützt und inwiefern die Polizei Befugnisse vor Ort hat.