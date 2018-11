Wie bekanntlich die Reichen von all dem Geld, das ihre Arbeiterinnen & Arbeiter sauer für sie verdient haben, nur totunglücklich geworden sind, so haben auch die Mächtigen immer wieder nur Sorgen. Wenigstens im Gespräch untereinander können sie es rauslassen, obwohl es an echter Freundschaft und Anteilnahme auch da leider mangelt. Radio Dreyeckland hat da etwas mitbekommen.