Thomas Meyer-Falk seit seit nunmehr 23 Jahren in Haft. 1998 überfiel er eine Bank um Geld für legale und nicht legale linke/linksradikale Strukturen zu erbeuten. Leider missglückte die Enteignung. Nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, wurde er in Sicherheitsverwahrung gesteckt. Eine Regelung die 1933 von den Nationalsozialisten ins Strafgesetzt eingebracht wurde. Zurzeit sitzt Thomas in der hiesigen JVA Freiburg in der Sicherungsverwahrung.

Thomas gibt uns einen Einblick in die Situation in der Knastzelle. Räumlich, aber auch seelisch. Das heißt, wie sieht die Zelle aus und was geht im Inneren eines gefangenen Menschen in der Sicherungsverwahrung vor.

Mehr Infos zu Thomas Meyer-Falk findet ihr unter

https://freedomforthomas.wordpress.com