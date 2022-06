Eine Büchse Buntes mit Spook, Experimenteller Elektronik-Underground DDR, The Plastic Beatniks

Mit Schaufel und Spaten graben wir im Auftrag der Büchse Buntes wieder Berge an Musikdaten aus, um endlich die Veröffentlichung ans Licht zu bringen, die den Bann brechen möge. Mühsam durch die dicke Betonschicht an immergleicher Quatschmusik und dem üblichen Geplärre der Massenmedien hindurch, stoßen wir zunächst auf die scheuen, jazzigen Tremolos von Spooks Spook. Jetzt bloß keine abrupten Bewegungen! Dahinter: The Plastik Beatniks erzählen draufgängerische Geschichten auf All Those Streets I Must Find Cities For. Wolf Eyes w/Spykes machen sich überhaupt nichts draus, dass wir da rumbuddeln und dengeln auf Displacing Seasons lässig auf irgendetwas herum. Mit Jörg Thomasius' Acht Gesänge der schwarzen Hunde und Dieter Zobels MEZ - 31'00 fördern wir noch Altertümliches aus der DDR hervor.

Moderation: Jan, Fabian.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am 29. Juni, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Psychedelische Exkursionen im Sound hört ihr mit Head am Freitag, den 10. Juni, 20 Uhr (Moderation: Fabian).