Musikmagazin 03.06.20 | Eine Büchse Buntes mit Friends of Gas, Flying Lotus, Angel Bat Dawid, Hania Rani...

Zu heißeren Temperaturen temperamentvollere Musik. Die Büchse Buntes bringt experimentelle Sounds aller Genres zu Arbeitsschluss. Fabian im Studio, mit musikalischer Unterstützung von Danny und Jasmin. Im Mittelpunkt stehen einige geschätzte Künstler*innen, die uns auch zu Corona-Zeiten mit neuer Musik versorgen. Flying Lotus präsentiert die Instrumentalversionen seines Jazz-Outs Flamagra, die Münchener Band Friends of Gas bleibt mit Kein Wetter in stoischer Post-Punk-Verweigerungshaltung, AceMo frickelt auf Redshift weiter an den Grenzen der House-Musik. Dazu unerhörte Sounds von Angel Bat Dawid mit Nu-Jazz auf Transition East, Stepha Schweiger mit hypnotischem Kammerpop auf When I Was A Bird, Hani Rani in sphärischen Klavierscapes auf Home und dann gibt es da noch das unermüdliche ägyptische Freakout-Trio The Dwarfs of East Agouza. Noch ein Wiedersehen. Auf The Green Dogs Of Dahshur löst sich die Gruppe zwischen Gitarrentrance und Jazz in den Weiten des Alls auf. Gut zum Tagesausklang.

Unsere nächste, rockorientierte Sendung im Musikmagazin mit Emily und Fabian läuft Mittwoch, den 23. Juni, 17 Uhr. Am 30. Juni, 17 Uhr folgt dann die nächste Büchse.