Eine Büchse Buntes mit Nondi_, Body/Head, Krim Kram etc. pp.

Die Büchse Buntes unterstützt voll und ganz die Initiative, dass wir nach der Revolution nur noch Gehirne in Gläsern sind. Auf den Rest können wir gut verzichten, überall ziept und zwickt es mit der Zeit. Nur die Denkzentrale muss schon sein – zumindest für die netten Menschen. Bei den bösen ist uns natürlich völlig wumpe, was mit genanntem, dort mehr dysfunktionalen Organ geschieht. Vorteilhaft für uns bleibt, dass wir die Flüssigkeit, in der unsere grauen Zellen jeweils schwimmen werden, nach Belieben anreichern können. Sei es Kamillentee oder Pflaumenschnaps, das ist doch wohl allen selbst überlassen!

Gläser mit genug Platz fürs Hirn sowie kalte wie warme Flüssigkeiten stellen wir diesmal zur Verfügung für: Nondi_ mit Flood City Tracks. Come On, what’s your brain poison Body/Head? Bewundern wir auch das Oberstübchen vom Krim Kram label.

Im Studio: Jasmin & Jan. Consulting: Fabian

Alben der Sendung:

Rick Potts - Don't Think

RP Boo - Legacy Volume 2

Oval - Romantiq

Nondi_ - Flood City Tracks

Body/Head - Come On

Cyess Afxzs - No Bull One Left Behind

Wolf Eyes - Feedback & Drums Vol. 2

Jentlemen - Soundwords

Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished

Die nächste Büchse Buntes (noch körperlich) bestaunt ihr am 28. Juni, 17 Uhr im Musikmagazin.

Der nächste funkdefekt läuft am 9. Juni, 20 Uhr - mit einem besonderen, makabren Hörspiel-Feature.