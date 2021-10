Musikmagazin 20.10.21 | Eine Büchse Buntes mit Pendant, Gudrun Gut & Mabe Fratti, lurch …

Was können wir hineintun in diese Büchse Buntes, die auch Karton Kratzendes sein könnte oder ein Kübel Kaleidoskopisches?

Wenn es kübelt, aus Eimern gießt, beginnen wir wieder über das Wetter zu reden. Das Wetter, das immer mehr zu einer großen Unbekannten wird, ist Thema für Gudrun Gut und Mabe Fratti: Let’s Talk About the Weather heißt das kollaborative Lockdown-Album mit wolkigen Synthesizer-Melodien und prasselnden Cello-Klängen. In der Konstellation Body​/​Dilloway​/​Head schiebt sich Aaron Dilloway zwischen Kim Gordon und Bill Nace. Darin wickeln sich Tape Loops um Jingle-Jangle-Gitarre und Bass. Zwischen Leipzig, Halle und Weimar findet sich das improvisierende Kollektivwesen lurch und bringt mit Keine Fische schwimmende Geräusche. Durch To All Sides They Will Stretch Out Their Hands von Pendant lassen wir uns umfassen von dichten klanglichen Sphären.

Außerdem zu hören:

margenrot: Obkhod Обход

Ronce: Aquatics

Ashley Paul & Jeffrey Alexander: [Selftitled]

Im Studio: Fabian und Jasmin.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr im November- mittwochs im Musikmagazin.

Aktuelle Releases psychedelischer Musik hört ihr am Freitag, den 29. Oktober, 20 Uhr im Psych-Magazin Head (Moderation Fabian).