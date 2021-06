Musikmagazin 02.06.21 | Eine Büchse Buntes mit Can, Sunroof, Wilted Woman, Carlos Niño...

Der Juni beginnt und die Sonne wärmt alle Schaltkreise. Kriseln, Störungen in der Funkzentrale. Jan und Fabian on air. Heute mit experimenteller Musik, die viel der Elektronik verdankt. Jasmin schaltet ihre Musikempfehlungen dazu. Wilted Woman, die wir vor Urzeiten einmal in der Büchse Buntes interviewen durften*, spitzt mit ihrer EP Gekachelt Musik durch die Ohren, die sowohl fasert als auch tanzbar wird. NR/MA versucht es auf Shinkai mit minimalistisch feinen Klangexperimenten in attraktiven Trip-Hop-Grooves. Asmus Tietchens & Miki Yuis Album Neues Boot sucht im Ambient raue, zerfallene Soundlandschaften.

Jan setzt bei Jasmins Elektronikexperimenten voll an und bietet euch mit Ditterich von Euler-Donnerspergs verspieltem Frickelalbum Klein: ROT Experimente am Klang. Sunroof entspannen auf Improvisations Vol. 1 mit retroseligen, modularen Synth-Well(/t)en. Charmaine Lee treibt das Spiel mit den eigenen Körpersounds auf KNVF in grotesken Noise, elektronische Verstärkung sei Dank!

Ganz andere Genres spielt Fabian dazwischen. Heute vor allem Jazz. Etwa die genreübergreifende Kollaboration Carlos Niños & Friends: More Energy Fields, Current, zwischen elektronischem Ambient und Jazz-Fragmenten. Äußerst klangvoll minimalistisch pfropfen Portico Quartet ihr Terrain auf die Ohren: neue (serielle) Klassik à la Philip Glass und spielerische Jazz-Arragements. Das Bekannte dann zum Schluss: Can grooven in ihrer Umorientierungsphase 1975 über ein Livedokument wieder zurück ins heutige Bewusstsein: Live in Stuttgart 1975! Lassen wir uns wild verschalten! Mushroom head.

*Das Interview könnt ihr hier nachhören: https://rdl.de/beitrag/talk-sound-mit-dj-shlucht-und-dj-puddle

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 30. Juni, 17 Uhr - wieder im Musikmagazin.

Aktuelle psychedelische Releases hört ihr am Freitag, den 11. Juni, 20 Uhr im Psych-Magazin Head (Moderation Fabian).

Drei Stunden vorher, um 17 Uhr, setzen sich Emily und Fabian in der Sendung Konzept:Album mit UBOAs experimentell düsterem Album The Origin of My Depression auseinander.