Musikmagazin 10.02.21 | Eine Büchse Buntes mit HHY, Four Tet, Phantom Horse, ℌEXOℜℭℑSMOS, Abul Mogard...

Experimentell as always geht die Büchse Buntes an den Start, bewährt mit dem Moderatorengespann Jan und Fabian. Headliner der heutigen Sendung ist der vielseitige Musiker und Produzent Four Tet. Der hat mit 871 nicht nur ein umfangreiches Tech-Mosaik in Albenform vorgelegt, sondern auch bei der experimentellen Hip-Hop-Scheibe Sound Ancestors von Madlib mitgemischt.

Als ehemaliger serbischer Fabrikarbeiter ist Abul Mogard nun als Gestalter sonderbarer Soundlandschaften unterwegs: In Immobile Air. Algorithmische Soundexperimente (empfohlen von Mitmoderatorin Jasmin) liefert das Album Okachihuali von ℌEXOℜℭℑSMOS. HHY (alias Jonathan Saldanha) bietet in Zusammenarbeit mit The Kampala Unit einen furios-düsteren Groove zwischen Afropop und Dub-Hölle. Und wer Synthesizer mag, wird mit Phantom Horse und ihrem Album Mehr Null in retroselige Elektrosphären gebannt.

Ansonsten im Programm:

Imaginary Softwoods: So Extra Bronze Lamp (Ambient)

Ashtray Navigations: Light Consequences (Experimental, kosmische Gitarrensounds)

Die nächste Büchse Buntes hört ihr punktgenau am Mittwoch, den 10. März, 17 Uhr - ebenfalls im Musikmagazin.

Aktuelle Releases psychedelischer Musik gibt's am Freitag, den 19. Februar, 20 Uhr bei Head (Moderation Fabian).