Lost In Yesterdays

Buddha sagt: "Be Here Now!" Realität sagt: "Wassistjetztwoichsovergangenbin?". Head, euer verlässliches Format für das Unzuverlässige, spielt Musik über das Verschwinden zwischen gestern und heute, über Momente, in denen die Vergangenheit erdrückt und die Zukunft verloren ist. Musikalische Reisen zur Hauntology, zum Afropessimismus und hinein in Liebeslieder über die Entfremdung.

Moderation: Fabian.

Featuring:

Burial: Untrue

The Caretaker: An Empty Bliss Beyond This World

Macintosh Plus: Floral Shoppe

Grouper: Dragging A Dead Deer Up A Hill

Moor Mother: Black Encyclopedia Of The Air

Jamire Williams: But Only After You Have Suffered

Gonjasufi: Callus

Leonard Cohen: Songs Of Love And Hate

Portishead: Third

Kelly Lee Owens: Kelly Lee Owens

Die nächste Folge von Head hört ihr am 10 Juni, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 1. Juni, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.