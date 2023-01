Eine Reportage über fünf Tage Widerstand in und um Lützerath

Lützerath ist geräumt, wird abgerissen und gerodet. Tagelang wurde medial über die Räumung und den Widerstand der Klimaaktivist*innen berichtet. Viele von ihnen spüren aber eine Lücke zwischen dem Erlebten und der Berichterstattung, die sich nicht schließt, eine Ambivalenz zwischen den eigenen Erfahrungen und den Reaktionen vieler Menschen.

Fünf Tage lang waren drei Redakteur*innen des Radio Dreyecklands vor Ort, um zu berichten. Wir haben Aktionen von Ende Gelände und verschiedensten Organsiationen und Menschen begleitet - Sitzblockaden und Demonstrationen.

Im besetzten Dorf Lützerath haben wir versucht, die Zerstörung und die Stimmung einzufangen: das Katz und Maus Spiel zwischen Aktivist*innen und Polizei, das Verstecken in den Baumhäusern und auf Hütten, die Verwüstung, den Schutt und Müll und die zum Teil lebensgefährlichen Räumungs- und Rodungsversuche seitens der Polizist*innen.

Im Camp im nahe gelegenen Keyenberg haben wir bei Minusgraden gezeltet, mitgeputzt, geschnibbelt, Essen ausgegeben und Tee ausgeschenkt - um nah dran zu sein und ihn für euch einzufangen, den Widerstand und die Menschen, die sich bei Wind, Regen und Frost für ihre Ziele einsetzen.

Auch bei der Großdemonstration am 14. Januar, die Masse aus 35.000 Menschen, den Ausbruch und gescheiterten Versuch, Lützerath wieder zu stürmen, waren wir vorn mit dabei.

Eine Niederlage sind die Tage des gemeinsamen Widerstandes für die Aktivst*innen trotz allem nicht: Was bleibt, ist ein neuer Zusammenhalt in der Klimabewegungentstanden, neue Kraft, Hoffnung, unglaubliche Solidarität und der gestärkte Wille, weiter zu kämpfen, solange die Kohle noch im Boden ist.



Reportage von Romy Karolus.