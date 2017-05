Eine schwache Opposition und nun auch noch der Streit mit Brüssel

Seltsame Dinge geschehen zwischen Brüssel und London. Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, nie ein Liebling der Briten speist bei Theresa May in Downing Street 10 und lässt später abfällige Kommentare verbreiten. Brüsseler Bürokraten erhöhen Kurz darauf die Austrittsrechnung für die Britische Insel mal rasch von bereits stolzen 60 Mrd. auf 100 Mrd. Euro. Zahlungen bitte nicht in Pfund... Doch wenn wir schon Brüssel nicht verstehen, dann vielleicht wenigstens London. Also fragte Radio Dreyeckland Marius Guderjan vom Centre for British Studies der Humboldt-Universität in Berlin nach Mays Wahlkampfstrategie und der Lage der Opposition in Großbritannien.