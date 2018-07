Die EU-Kommission will am Mittwoch offenbar eine Strafe in Höhe von mehreren Milliarden Euro gegen Google verhängen. Die Strafe könne bis zu 10 % des Umsatzes von Googles Mutterkonzern Alphabet betragen, woraus sich ein Höchstbetrag von über 9 Mrd. Euro ergeben würde. Dies melden verschiedene Medien unter berufung auf interne Kreise in Brüssel. Google soll Smartphone-Hersteller dazu gedrängt haben, Apps vorzuinstallieren, die nur auf Google-Dienste verweisen. Schon vor einem Jahr hatte die Kommission eine Strafe in Höhe von 2,4 Mrd. Euro gegen Google verhängt, weil der Konzern seine eigenen Internetangebote bei Suchanfragen bevorzugt hat. Google scheinen solche Peanutsbeträge aber wenig zu beeindrucken.

Noch eine Meldung außer der Reihe: Donald Trump hat bei Boeing zwei neue Dienstflugzeuge zum Preis von 3,9 Mrd. Dollar bestellt. Auslieferung im Dezember 2024, also gegen Ende seiner zweiten Amtszeit. Der Nachrichtenschreiber empfiehlt, den Auftrag zu stornieren und stattdessen eine Mondrakete für den Präsidenten zu ordern.