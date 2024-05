Eine Weltsicht, die die Schuldigen verschweigt hilft am Ende nur Diktatoren und Faschisten

Unter dem zu einer linken 1. Mai Demo eigentlich recht gut passenden Titel "Gegen Klassenkampf von oben - Sozialabbau und Aufrüstung stoppen!" hat "Gemeinsam kämpfen - Kommunistische Gruppe Freiburg" zur Bildung eines "Antikapitalistischen Block"es aufgerufen. Da wäre nun nichts gegen einzuwenden, würde der Text nicht von Auslassungen und Einseitigkeiten nur so strotzen. Ganz schlimm findet der Autor, wenn etwa bei Kriegen, bei denen der Verursacher klar ist, dieser nicht genannt wird, so dass die Schuld behutsam von ihm weg wandert. Auch fragt man sich, was ein Antimilitarismus wert ist, der eine beständig Krieg führende Atommacht beharrlich ausspart. Wer Täter nicht benennt macht sich mitschuldig und wird zur nützlichen Idiotin bzw. nützlichen Idioten für Diktatoren und Faschisten. Vielleicht geschieht das auch einfach, weil die Wirklichkeit nicht immer zu den alten Parolen passt.

Der Aufruf enthält sicher auch Dinge, denen man zustimmen kann, wie etwa die Kritik an der de facto Abschaffung des Rechtes auf Asyl, bzw. dem Versuch dazu.

Jan

Den ganzen Text des Aufrufs findet Ihr u. a. auch hier: Aufruf