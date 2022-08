Am 14. Juli 2022 hat das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden- Württemberg den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Unser Redakteur Thomas Meyer-Falk hat sich den Bericht zuschicken lassen und auch gelesen und im angehängten Beitrag in verschiedenen Punkten für uns zusammengefasst.