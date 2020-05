"Einzelteile einfach unheimlich unflexibel"

...über die Säkularisierung der Gesellschaft...

__

"Es ist doch ganz einfach: die Dadapäpstin will die Welt auf ihre Art segnen, sieht aber allerlei Missstände, die Seligkeit oftmals verhindert. Ist die Bratwurst, zum Beispiel, ein Hindernis oder ein Hilfsmittel auf dem Weg zur Glückseligkeit? Darin liegt eine große Herausforderung…

Ähnlich wie in der traditionellen italienischen Theaterform Commedia dell'Arte, entwickelt der/die Schauspieler*in mit der Halbmaske eine distinktive Persönlichkeit. Ausgehend von den übertriebenen Gesichtszügen der Maske, hat diese fiktive Person eine sowohl körperliche als auch geistig/emotionale Haltung aus der die Schauspielenden durch viel Übung mit der Zeit instinktiv agieren und improvisieren können. Die Zuschauer erwarten ebenfalls von diesen Figuren Aussergewöhnliches, die Gesichter deuten nichts anders an.

Wir trainieren so, dass mit der Zeit das bloße Aufsetzen der Maske eine Persönlichkeit entzündet, die alle Handlungen aus dieser markanten Haltung durchführen kann. Ebenfalls ist jeder Dialog von dieser Haltung geprägt. Man muß sich daran erinnern, das "Persona" aus dem lateinischen kommt und "Schauspielermaske" bedeutet.

Franziska Braegger hat die Dadapäpstin für die Inszenierung "BUNT ist meine Lieblingsfarbe" in Anlehnung an die Dadafigur von Hugo Ball, mit denen er an wilden Cabaret Voltaire Abenden auftrat, entwickelt."

(Quelle: Franziska Braegger)