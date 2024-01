Sophie Taeuber-Arp, geb. 19. Januar 1889, war Malerin, Webkünstlerin, Performancekünstlerin, Tänzerin, Dadaistin, Kostümdesignerin, Möbeldesignerin, Architektin, Innenarchitektin, Dozentin, Gastgeberin und Streiterin für die modernen Künste. Im Polizeibericht stand: „Sophie Taeuber-Arp, gestorben 13. Januar 1943 durch Kohlenmonoxidvergiftung. Beruf: Hausfrau.“

Franziska Braegger und Len Shirts von Theater R.A.B. sprechen mit Sabine Buchheit über diese vielseitige Künstlerin und über die Theaterproduktion "Sophie Sophie Sophie! Die Kunst in allen Dingen", die am 18., 19., und 20. Januar im Studiotheater E-Werk zu erleben ist. Sie lesen Briefausschnitte und erzählen, was sie in ihren Recherchen über Sophie herausgefunden haben. Musik aus der Produktion ergänzt das Gespräch.