Auch Sophie Taeuber war Anfang des 20. Jahrhunderts im Cabaret Voltaire in Zürich aktiv während der Geburtsstunde des Dadaismus. Als expressionistische Tänzerin setzte sie Gedichte von Hugo Ball in Szene. Außerdem war sie Kunsthandwerkerin und Innenarchitektin. Marget Greiner beschreibt in ihrer Romanbiografie eine unerschrockene vielschichtige Frau. Isa Bischoff stellt das Buch vor: