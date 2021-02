Flametti oder vom Dandysmus der Armen - Hugo Ball

Im Jahr 2016 hat der Nimbus-Verlag diesen kleinen Roman von Hugo Ball von 1918 in einer wunderschönen Schmuckausgabe wieder veröffentlicht. Hugo Ball war im berühmten Cabaret Voltaire in Zürich Mitbegründer des Dadaismus. In Flametti beschreibt er diese Zeit fiktional aus Sicht des gleichnamigen Direktors eines Varieté, bevölkert mit Lebenskünstler:innen, die alle nicht in die bürgerliche Gesellschaft passen (wollen). Ihre Kreativität und Wildheit, ihre Überlebenskämpfe und ihr langsamer Untergang wird lebendig vor dem Hintergrundrauschen des großen Kriegs. Friederike Moos ist begeistert: