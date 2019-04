Elektro oder Diesel? - Nicht eine spezielle Technik ist wichtig

Der ehemalige Leiter des Münchner ifo Instituts Hans-Werner Sinn hat mit zwei Co-Autoren eine Studie veröffentlicht, die seiner Meinung nach zeigt, dass Dieselautos insgesamt zu weniger CO2-Ausstoß führen akls Elektroautos. Es gab viel Kritik an wichtigen Einzelheiten der Studie. Die Studie war offenbar darauf ausgerichtet, den Diesel reinzuwaschen. Der Elektroantrieb scheint insgesamt doch die bessere Lösung zu sein, aber das CO2-Unschuldslamm ist auch der Tesla keineswegs. Jörg Lange, Geschäftsführender Vorstand von CO2 Abgabe e. V. wirbt im Gespräch mit Radio Dreyeckland für ein Konzept, das nicht eine spezielle Technologie in den Vordergrund stellt. Die CO2-Abgabe setzt am Problem selbst an.

Am 7. Mai veranstaltet CO2 Abgabe zusammen mit der Uni Freiburg eine Podiumsdiskussion mit Oliver Richters, Universität Oldenburg, Co-Autor des Buches „Marktwirtschaft reparieren“.

19:00-21:00 Uhr, KG I, HS 1015