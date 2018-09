Emily, allein - Roman von Stewart O´Nan

Emily ist 80 und lebt mit ihrem ebenfalls nicht mehr ganz jungen Hund Rufus in dem zu groß gewordenen Haus in Pittsburgh. Ihr Leben befindet sie als nicht mehr allzu dringend. Man muss es einfach so gut wie möglich meistern. In ihrer Straße ist sie die letzte Überlebende einer vergangenen Welt. Trotzdem nimmt sie zusammen mit ihrer engsten Vertrauten Arlene aktiv am Geschehen der Stadt teil. Sensibel, humorvoll und detailverliebt skizziert Stewart O´Nan (übersetzt von Thomas Gunkel) den Alltag der 80jährigen Emily. Über dem Roman schwebt Melancholie und ein intensiver Zauber, begeistert sich Birgit Huber, die den Roman vorstellt: