Ende Gelände Aktionen am Wochenende zu Ende gegangen

Am vergangenen Wochenende haben über 6 000 Klimaaktivist*innen aus ganz Europa für einen sofortigen Kohleausstieg und einen grundlegenden Systemwandel protestiert, indem sie tagelang das rheinische Braunkohlerevier, die größte CO2-Quelle Europas, mit ihren Körpern blockierten.

Die Polizei Aachen hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz Bilanz zu den Aktionen von Ende Gelände und Fridays for Future am vergangenen Wochenende gezogen.

Nike Mahlhaus, Sprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände sprach mit RDL über die Bilanz zu den Aktionen von Ende Gelände und FfF.

https://www.ende-gelaende.org