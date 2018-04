Endlich: RDL sendet ab 19. April 2018 wieder in Eigenbetrieb

Endlich ist es soweit. Seit Anfang Dezember 2016 steht der neue Sender von Radio Dreyeckland im Sendeturm in Vogtsburg bereit. Eigentlich sollte er schon längst an die Antenne angeschlossen werden, allerdings verhinderte der langjährige Antenneninhaber Mediabroadcast den Anschluss an die Antennenanlage durch juristische Einwände. Für die Media Broadcast ein lohnendes Geschäft, denn bis zum 1. April verdiente sie weiter an dem Betrieb des über 20 Jahre alten Telefunken-Senders. Die Mediabrocast weigerte sich im Oktober und noch im Dezember 2016 den vorzeitig möglichen Übergang der Sendertechnik zu vollziehen. Ein Argument dabei "Im Fall Radio Dreyeckland sehen wir die Kriterien (der Bundesnetzagentur) als nicht erfüllt" an. Ärgerlich für uns von RDL, denn wir hatten längst den neuen, energie-effizienteren Sender der Firma Ecreso- Modell: worldcast ecreso FM 750 W - angeschafft, den wir selbst betreiben werden. Bis zum Einwand der Mediabroadcast gab es auch von anderen Stellen wie Landesmedienanstalt und Bundesnetzagentur keine Bedenken gegen eine Übernahme des Senders durch RDL.

Bekanntlich hat sich Mediabroadcast, seit 2016 eine 100%-Tochter der Freenet AG, geschäftlich neu orientiert. Im Februar 2017 kündigte die sie nämlich überraschend an, sich Ihrer UKW Infrastrukturen in Gänze bis Mitte 2018 entledigen zu wollen. Die Nachricht löste ein kleines Erdbeben in der Rundfunklandschaft aus, praktisch alle Antennen- und Sendeanlagen in Deutschland - abgesehen von denen, die bereits in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen Sender lagen - kamen auf den Markt, zum Teil mit der fatalen Folge, dass der Sendebetrieb sich unter den neuen Inhabern verteuerte, auch einige freie Radios sind davon betroffen. RDL zum Glück nicht.

Endlich Anschluss finden...

In Vogtsburg hatte der SWR zugeschlagen und die Antennenanlage der Mediabroadcast gekauft. Das Programm SWR4 wird dort zusammen mit RDL von der Antenne ausgestrahlt. In Bild unten ist das Kabel von unserem neuen Ecreso-Sender zu sehen, das seit Monaten auf den Anschluss an die Antennenanlage wartet. Heute abend wird es soweit sein! Wir freuen uns sehr darüber und hoffen zumindest auf eine kleine Verbesserung der seit Jahren eingeschränkten Empfangsqualität. Eine Verstärkung der Sendeleistung von 1 KW auf 2 KW würde der Sender übrigens technisch erlauben, aber dazu wäre erst eine Änderung der Nutzungsplanverordnung der Übertragungskapazitäten nötig.