Episode #2 Zement und Demokratie in Togo

Die Bauindustrie boom weltweit, die Nachfrage nach Zement und damit nach Kalkstein wächst. Ein gutes Business für den deutschen Konzern HeidelbergCement und Togos autoritäres Regime – und ein schlechter Deal für die Bewohner*innen der togolesischen Stadt Taligbo und das Klima. Denn bei der Produktion von Zement werden jährlich viermal so viele Treibhausgase ausgestoßen, wie der weltweite Flugverkehr produziert. Der Kalkabbau verschlingt außerdem große Flächen rund um Taligbo. Dafür sollten die Bewohner*innen eigentlich Entschädigungen bekommen. Doch die zahlt HeidelbergCement nicht so wie angekündigt. Was das mit dem autoritären Regime in Togo zu tun hat, erzählt der togolesische Demokratie- und Klimaaktivist in der zweiten Folge unseres Klimapodcasts Heißer Scheiß.

Zum selben Thema veranstaltet der südnordfunk eine Podiumsdiskussion am Freitag, den 10.09.21 im Colombipark.