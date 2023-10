In einer Pressemitteilung weist die Stadt Freiburg auf die heute ab 8 Uhr Baumfällungen am Mundenhofparkplatz hin. Zuletzt wurden dort, beim Brieftaubenzuchtverein und in der Nähe des besetzten Dietenbachwaldes Bäume gefällt, obwohl eine Eilklage des BUND vor dem Verwaltungsgerichts erfolgreich gewesen war.

(jr)