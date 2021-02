Stadtbau setzt Baumfällungen mit Sicherheitsdienst rabiat durch

Neubau und Abriss der alten Arbeitersiedlung im Metzgergrün im Freiburger Stadtteil Stühlinger schreiten voran. An diesem Donnerstag wurden nun durch die Freiburger Stadtbau im Zuge der Verlegung des Runzmattenbachs zahlreiche Bäume gefällt. Für 13 Uhr hatten Bewohner*innen aus dem Umfeld der IG Metzgergrün zum Protest gegen die Baumfällungen aufgerufen. Doch da waren die Fällungen schon im vollen Gang, abgesichert u.a. durch einen Sicherheitsdienst. Bäume wurden nicht nur am ehemaligen Caravanparkplatz in der Bissierstraße, sondern auch in den Wirtschaftsgärten gefällt, obwohl teilweise noch juristische Verfahren um die Kündigung laufen. An der spontanen Protestkundgebung nahmen ca. 40 Menschen teil, aufgerufen hatte u.a. das Netzwerk Recht auf Stadt. Bei der Kundgebung anwesend war auch Lina Wiemer-Cialowicz von der Eine Stadt Für Alle Fraktion aus dem Freiburger Gemeinderat. RDL hat verschiedene Stimmen und Eindrücke gesammelt. Hört im Folgenden eine kommentierende Zusammenfassung der Geschehnisse.