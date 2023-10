"Man hat nie mit, sondern immer nur ohne den Wald geplant"

Wir haben immer wieder über die geplante Rodung im Langenmattwäldchen zwischen dem Freiburger Stadtteil Rieselfeld und dem neu geplanten Stadtteil Dietenbach berichtet. Am heutigen Donnerstag ließ die Stadt Freiburg außerhalb des Waldes Büsche und Bäume für die Verlegung einer Erdgasleitung fällen. Das Aktionsbündnis "Hände weg vom Dietenbachwald" kritisiert das: „Bedauerlicherweise wurde weder die Öffentlichkeit noch das Aktionsbündnis "Hände weg vom Dietenbachwald" im Vorfeld über den Umfang und die geplanten Rodungsarbeiten informiert. Auf Anfrage erhielten Mitglieder des Aktionsbündnisses den Hinweis, sich bei der Projektgruppe Dietenbach nach näheren Informationen zu erkundigen.“ Die Stadt Freiburg hatte am Donnerstagmorgen 1,5 Stunden vor Beginn der Arbeiten per Pressemitteilung informiert. „Eine Pressemitteilung am Tag des Rodungsbeginns kann nicht als eine frühzeitige Information angesehen werden und stärkt den Eindruck, dass die Stadt nicht konstruktiv mit dem Aktionsbündnis zusammenarbeiten möchte, sondern auf ein Übergehen bürgerlichen Engagements durch Ausreizen der rechtlichen Möglichkeiten setzt.“ erklärt Christian Zissel vom Aktionsbündnis "Hände weg vom Dietenbachwald".

Für die erwähnte Erdgasleitung sollen in einer über 120m langen Schneise, über 25m breit, Bäume gefällt werden. "Ein alternativer Verlauf wäre durch das Verlegen des Sportplatzes um wenige Meter im offenen Gelände möglich." so das Aktionsbündnis. Gestoppt wurde das Vorhaben, für das wohl auch die Waldbesetzung Dietibleibt geräumt werden müsste, erst einmal durch einen Eilantrag des NABU. Die Entscheidung über den Eilantrag durch das Freiburger Verwaltungsgericht wird zeitnah erwartet. Über diesen Antrag haben wir mit Ralf Schmidt, Vorsitzender des Freiburger NABU gesprochen.