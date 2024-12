Hände Weg Vom Dietenbachwald: "Hätte einfach anders geplant werden können."

Am Samstag den 30.11. hat die Initiative "Hände Weg Vom Dietenbachwald" eine Demonstration am Langmattenwäldchen im Freiburger Rieselfeld veranstaltet. Die Veranstaltung richtete sich vor allem gegen die geplanten Rodungen im Zuge des geplanten Stadtteil Dietenbach. Ärger verursacht außerdem das Betretungsverbot für das Langmattenwäldchen, welches am 7.12. in Kraft tritt.

Nach der Aktion hatte RDL die Möglichkeit mit einem Sprecher der Initiative , Christian Zissel über die momentane Situation rund um den geplanten Stadtteil zu sprechen.