Dieti kühlt! Protest gegen Rodung des Dietenbachwaldes

Das Bündnis Hände weg vom Dietenbachwald ruft am heutigen Freitag zu Aktionen gegen die Rodung des Landgenmattwäldchen zwischen dem Rieselfeld und dem neuen geplanten Stadtteil Dietenbach auf. Das Ganze findet parallel zur Eröffnung des Rieselfelder Stadtteilfestes durch Oberbürgermeister Martin Horn statt und soll an diesem heißen Tag an die Kühlungsfunktion des Waldes erinnern. Ab 16.15 Uhr gibt es einen Infostand, um 19 Uhr eine Schilderdemo am Maria-von-Rudloff-Platz. Wir haben mit Christian Zissel vom Bündnis Hände weg vom Dietenbachwald gesprochen.