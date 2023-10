Rodung und Räumung für Gasleitung im Dieti am Freitag?

Das Bündnis Wald statt Asphalt ruft dazu auf, in den Dietenbachwald zwischen Rieselfeld und dem neu geplanten Stadtteil Dietenbach zu kommen, um Widerstand gegen die anstehende Waldrodung zu leisten. Die Initiative "Hände weg vom Dietenbach-Wald" berichtet, dass am Donnerstag Polizei bei der Waldbesetzung im sogenannten Dieti vorbeigeschaut hat. Für Freitag sei eine Hebebühne bestellt worden. Die bevorstehende Rodung steht noch nicht im direkten Zusammenhang mit dem neu geplanten Stadtteil Dietenbach. Hände weg vom Dietenbach-Wald" hatte Ende September erklärt: "Brutbäume der stark gefährdeten Bechsteinfledermaus werden im Langmattenwäldchen in einer über 120m langen Schneise, über 25m breit, für die Verlegung einer Erdasleitung zerstört – obwohl einige Meter entfernt im offenen Gelände ein Verlauf möglich wäre, der deutlich mehr Bäume schonen würde."(...) "Die Stadt Freiburg sollte nicht für Waldzerstörung zugunsten eines fossilen Energieträger stehen, sondern für Klima- und Artenschutz." Berichten zufolge soll aktuell auch noch eine Klage vom NABU gegen die Rodung laufen. Wir haben am Freitag gegen 8.10 Uhr mit einer Waldbesetzerin über den aktuellen Stand gesprochen.