Dieti Besetzer*innen eine kriminelle Vereinigung?

Rund 100 Menschen nahmen am späten Samstagnachmittag im Freiburger Stadtteil Rieselfeld an einem sogenannten Trauermarsch zur Rodungsschneise im Langmattwäldchen teil, das seit dem 7. Dezember für die deutlich später kommende Straßenbahnlinie in den Neubausstadtteil Dietenbach und die Verlegung einer Gasleitung gerodet wurde. Weiterhin schützt eine Baumbesetzung, die letzte alte Eiche in der Schneise vor der Rodung. An diesem Samstag wurde bekannt, dass gegen drei Bestzer*innen, die am Donnerstag freiwillig die Baumbesetzung verlassen hatten und festgenommen wurden, wegen der "Bildung einer kriminellen Vereinigung" ermittelt wird. Laut Pressemitteilung der Bestzer*innen sollten sie sogar einem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt werden, was nur durch anwältliche Intervention verhindert worden sei, genauso wie die von der Polizei beantragte Gewahrsamnahme auf unbestimmte Zeit.

Der Trauermarsch begann mit Reden am Glashaus im Rieselfeld und zug dann zur Rodungsschneise. Wir haben uns dort mit Christian Zissel, vom Netzwerk "Hände Weg Vom Dietenbachwald" unterhalten. 5:18

⁨Auch Ralph Schmidt⁩ vom Freiburger NABU solidarisierte sich in seiner Rede noch einmal mit den Waldbesetzer:innen: 2:52